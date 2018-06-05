В Берліні поліція оточила територію навколо школи через можливу загрозу

Біля школи були помічені дві підозрілі людини, заявили в поліції

"Наші колеги оточили територію школи і направляються в будівлю", - зазначили в правоохоронних органах.

Повідомляється, що у зв'язку з операцією перекрита вулиця Принценштрассе в районі Гезундбруннен. Крім того, учні та вчителі евакуйовані.

За словами представника берлінської поліції Томаса Нойендорфа, якась особа повідомила по телефону правоохоронним органам, що у школи були помічені дві підозрілі людини.

Нагадаємо, раніше німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня.