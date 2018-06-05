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В Берліні поліція оточила територію навколо школи через можливу загрозу

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 14:53
Фото: місце пришестя (twitter.com/polizeiberlin)
Фото: місце пришестя (twitter.com/polizeiberlin)

Біля школи були помічені дві підозрілі людини, заявили в поліції

В Німеччині у вівторок, 5 червня, співробітники правоохоронних органів оточили територію навколо школи в Берліні через можливу "небезпечну ситуацію". Про це поліція повідомила в Twitter.

"Наші колеги оточили територію школи і направляються в будівлю", - зазначили в правоохоронних органах.

Повідомляється, що у зв'язку з операцією перекрита вулиця Принценштрассе в районі Гезундбруннен. Крім того, учні та вчителі евакуйовані.

За словами представника берлінської поліції Томаса Нойендорфа, якась особа повідомила по телефону правоохоронним органам, що у школи були помічені дві підозрілі людини.

Нагадаємо, раніше німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня.

 

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Теги публікації: Германия, Берлин, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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