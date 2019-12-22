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В Берлине из-за подозрительного предмета эвакуировали рождественскую ярмарку

Новости » В мире     22.12.2019 - 01:39
В Берлине из-за подозрительного предмета эвакуировали рождественскую ярмарку
Иллюстративное фото (twitter.com/mxkell)

В полицейской операции участвовали 350 служащих и поисковые собаки

В Берлине в субботу, 21 декабря, прошла эвакуация рождественской ярмарки у площади Брайтшайдплац. Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили в полиции, причиной послужило "подозрительное поведение" двух мужчин.

Изначально в полиции Берлина заявили, что к ним поступило сообщение о подозрительном предмете на рождественской ярмарке. В связи с тем, что именно на этой рождественской ярмарке в 2016 году произошел теракт, правоохранители отреагировали оперативно.

В полицейской операции участвовали 350 служащих и поисковые собаки. Однако в итоге никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Помимо эвакуации рождественского базара было прервано мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая также находится на площади. Кроме того, поезда проезжали близлежащий вокзал без остановки.

В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин. Некоторые СМИ сообщили, что один из них был объявлен в розыск и подозревается в связи с террористами. Однако пресс-секретарь полиции заявила, что эта информация не подтвердилась. Задержанные были отпущены.

Напомним, в декабре 2016 года на посетителей одной из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, которым управлял тунисец Анис Амри. В результате нападения погибли 12 человек.

Амри был ликвидирован в ходе перестрелки на севере Италии в 2016 году. Силы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри, а также двух других подозреваемых, которые были членами "террористической ячейки".

В декабре 2016 года полиция Берлина арестовала подозреваемого соучастника исполнителя теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Всего в результате теракта в столице Германии погибли 12 человек.

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