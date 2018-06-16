У Берліні невідомий поранив ножем трьох людей в електричці

Двоє чоловіків отримали важкі поранення і були прооперовані

У районі Берліна Пренцлауер-Берге (Німеччина) невідомий чоловік напав з ножем на трьох пасажирів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба поліції Берліна.

Зазначено, що напад стався близько шостої години ранку. Невідомий напав із ножем на двох чоловіків 19 і 21 років і 37-річну жінку. В результаті нападу чоловіка отримали важкі поранення, з якими вони були госпіталізовані. Відзначається, що вони були прооперовані, їх життю нічого не загрожує.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, жінка отримала легкі поранення і шок, при цьому в повідомленні поліції не вказано, що вона була поранена.

Підкреслимо також, що, згідно з інформацією ЗМІ, чоловіки - туристи з Мексики 19 і 21 років, 37-річна жінка - німкеня, яка є їх знайомою.

Нападнику вдалося втекти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії чоловік напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда, в результаті чого одна людина загинула, двоє отримали поранення.