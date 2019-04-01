В Берлине митингуют работники общественного транспорта

Немецкая ассоциация профсоюзов, более известная под сокращенным названием Verdi, объявила забастовку работников общественного транспорта Берлина 1 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

К протесту в немецкой столице присоединились водители автобусов, трамваев и машинисты поездов метро.

Как сообщают местные СМИ, горожанам пришлось передвигаться на велосипедах, добираться до работы пешком или работать из дома. Городские скоростные электрические поезда и железная дорога регионального сообщения работу не прекращали, поэтому некоторые пассажиры могли воспользоваться ими.

Забастовка происходит на фоне переговоров относительно зарплаты и условий труда для 14 600 работников Берлинского коммунального транспортного предприятия.

Это уже третья забастовка с начала 2019 года - предыдущий состоялся в феврале. В Verdi не соглашаются с предложениями предприятия.

"Достичь соглашения в ходе коллективных переговоров было невозможно через предложение, поступившее от работодателя. К сожалению, не все работники получат выгоду от тех повышений, которые предложила компания", – говорит представитель Verdi Джереми Арндт.

Verdi требует ввести продолжительность рабочей недели 36,5 часов с полной компенсацией заработной платы. Сейчас почти половина всех работников, которых коммунальное предприятие наняло с 2005 года, вынуждены работать 39 часов.

В БКТП забастовку назвали "абсолютно неуместной".

Главная представительница коммунального предприятия на переговорах Клаудия Пфайффер сообщила, что ее компания предложила увеличить выплаты на зарплаты на 90 млн евро, что в разы больше, чем предусматривают аналогичные контракты. Таким образом, работники берлинского коммунального транспорта получили бы в среднем на 450 евро больше в месяц.

Компания сообщила о забастовке заранее и привела перечень маршрутов, которые будут заблокированы.

"Нам жаль, что объединение Verdi использует этот инструмент и переговоры с профсоюзами пока продолжаются за счет наших пассажиров", - говорится в заявлении БКТП.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Брюсселе из-за забастовки полностью была парализована работа общественного транспорта. Профсоюзы провели акцию протеста из-за снижением пенсионного и социального обеспечения.

Кроме того, в Германии сотни рейсов было отменено из-за страйка в четырех аэропортах страны. Отмечается, что Verdi намерен начать акции протеста нового этапа тарифных переговоров с работодателями.