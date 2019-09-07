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В Берлине автомобиль вылетел на тротуар, есть жертвы

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 00:57
В Берлине автомобиль вылетел на тротуар, есть жертвы
Фото: авария в Берлине (twitter.com/Berliner_Fw)

Погибли четыре человека, среди них ребенок

В Берлине (Германия) вечером в пятницу, автомобиль Porsche на скорости вылетел на тротуар. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, передает РБК-Украина со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

По информации пожарной службы Берлина, инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы - Митте - на пересечении улиц Инвалиденштрассе и Аккерштрассе.

"Погибли при этом четыре человека, среди них маленький ребенок. Двое пострадали", - говорится в сообщении.

Известно, что ребенку было около трех-четырех лет. Сам водитель Porsche был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причина аварии сейчас выясняется. Предварительно полиция сообщает об инциденте, как о несчастном случае. Правоохранители сейчас проверяют, были ли все жертвы в автомобиле, или же это прохожие.

Напомним, вечером 4 сентября на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса. В результате пострадали 14 человек, 1 человек погиб. Автомобиль Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находился иностранец, выехал на встречную полосу где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan и автомобилем Volkswagen Jetta.

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