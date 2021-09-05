В Берлине афганец ранил ножом двух человек: полиция не исключает теракт

В столице Германии Берлине вооруженный ножом афганец напал на двух человек. Они госпитализированы с тяжелыми ранениями. В полиции не исключают, что нападавший действовал из исламистских побуждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Берлина в Twitter .

По данным правоохранителей, в результате нападения афганца ранение получила 58-летняя женщина, которая работала в саду. Кроме того, пострадал 66-летний мужчина, пришедший ей на помощь.

Нападавший задержан на месте преступления. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ранения - женщина получила удар ножом в шею.

Следствие отмечает, что задержанный афганец проживает в Германии с 2016 года. Он страдает психическим расстройством. Однако правоохранители не исключают и исламистский мотив нападения.