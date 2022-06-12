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Берлин не согласовал с Испанией передачу Украине немецких танков, - Spiegel

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 12 июня 2022 00:52
Берлин не согласовал с Испанией передачу Украине немецких танков, - Spiegel Фото: ВСУ могут получить немецкие танки Leopard-2 от Испании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Германии заблокировали планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4. Ранее Мадрид запросил разрешение на передачу 40 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel,

Отмечается, что Германия не согласилась с планами испанского правительства поставить Украине 40 старых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства.

Если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине, отмечает издание.

Но, по данным берлинских правительственных кругов, испанцы резко отступили: федеральное правительство Германии в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками.

Как уточняет Business Insider, Мадрид якобы даже извинился в Берлине за волнение. Сейчас речь идет максимум о десяти танках, и это решение тоже еще взвешивается. Кроме того, танки 1990-х годов настолько обветшали, что будут готовы к передаче только через много месяцев.

Напомним, руководители Минобороны Украины и Германии обсудили сущность будущего пакета военной помощи.

Как сообщалось, Украина не получит оружие от Болгарии. Парламент отказал в предоставлении военной помощи на запрос посла Украины Виталия Москаленко.

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