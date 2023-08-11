В Бериславі окупанти атакували поліцейських з дрону: є поранені

Російські окупанти атакували автівку поліцейських з дрона в Бериславі Херсонської області. Двоє правоохоронців поранені.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона", - розповів він.

За словами Прокудіна, один із боєприпасів влучив на дах службової автівки.

"Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні", - додав очільник ОВА.

Оновлено. За даними Херсонської обласної прокуратури, у Бериславському районі вранці ворожий дрон скинув вибухові заряди по пункту видачі гуманітарної допомоги та на автівку поліцейських.

"Внаслідок цього травмовано місцевого жителя та двох поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Атаки РФ поліцейських у Херсонській області

Зазначимо, що атаки скидів гранат із дронів на автомобілі поліцейських у Херсонській області стали чи не постійною практикою росіян. Приміром, у березні під обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка Херсонської області. Окупанти атакували авто поліцейських, скинувши гранату з дрона. Постраждали четверо співробітників поліції.

Також у квітні у Херсоні в мікрорайоні Корабел службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок пригоди двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль отримав механічні пошкодження.