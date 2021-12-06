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В Березно Ровенской области создали новое отделение экстренной медпомощи

Автор: Наталия Гурковская

В Березновской центральной районной больнице в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реконструкция приемного отделения неотложной медицинской помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

В отделении уже завершились все строительные работы и вскоре будет установлено новое медицинское оборудование. В ближайшее время приемное отделение начнет в круглосуточном режиме прием пациентов.

В новом отделении разместятся кабинеты цифровой рентгенографии, томографии, ультразвуковой диагностики, малая операционная, лор, офтальмологический, травматологический и гинекологический кабинеты.

По программе "Большая стройка" Березновская ЦРБ получила также современные 32-срезный компьютерный томограф, рентген-аппарат и УЗИ. Для отделения были также закуплены ИВЛ-аппараты, оборудование для колоноскопии и фиброгастродуоденоскопии.

После реконструкции отделение будет располагать палатой интенсивной терапии на 5 коек и отдельным боксом для пациентов с признаками инфекционных заболеваний.

Новое отделение занимает площадь 775 квадратных метров.

Отделение в Березно стало для Ровенской области уже третьим, обновленным по программе "Большая стройка". Ранее были открыты приемные отделения в областной клинической больнице и в Сарненской ЦРБ.

Напомним, в 2022 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины будут реконструированы и модернизированы 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. В 29 из них будут оборудованы вертолетные площадки.

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Большая стройка