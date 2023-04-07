ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У березні Україна могла заробити півмільярда гривень на експорті електрики, - Герус

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 13:05
У березні Україна могла заробити півмільярда гривень на експорті електрики, - Герус Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через профіцит в енергосистемі Україна могла б розпочати експорт електроенергії, щоб заробити додаткові кошти для відновлення електромереж та підстанцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

За його словами, зараз Україна могла б відновити експорт електроенергії, оскільки в певні періоди в енергосистемі спостерігається профіцит потужностей.

"Може бути так, що в якусь окрему годину буде окремо і експорт, і імпорт. Це також можливо і це також нормально. Але, скажемо так, мені здається, що за березень місяць ми могли заробити десь до 500 мільйонів гривень, якби у нас був цей відповідний експорт", - сказав Герус.

Він наголосив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для ремонту мереж та підстанцій, щоб забезпечити якомога більше українців світлом.

"500 мільйонів - великі гроші. І в теперішній час, коли нам кожна копійка потрібна, фінансування військових видатків, і для бюджету, я би за ці гроші боровся, я би намагався їх заробити", - підкреслив Герус.

Нагадаємо, раніше колишній міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Герус Електроенергія
NEWS
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян