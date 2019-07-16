Береза посоветовал Сытнику уйти с должности

Фото: Юрий Береза (nfront.org.ua)

Береза прокомментировал вручение админпротокола Ситнику

Руководитель НАБУ Артем Сытник после обвинения в коррупции должен был бы сам уйти с должности, если бы руководствовался защитой законности и интересами Украины, а не держался за должность. Такое мнение, комментируя вручение админпротокола Ситнику, высказал народный депутат Юрий Береза, передает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

"Если бы Сытник был порядочным человеком, он и сам добровольно ушел бы с должности после предъявления обвинений в коррупционных действиях. Он этого не сделал. Очевидно, его интересует не борьба с коррупцией, а возможность держаться за должность", - заявил народный депутат.

Береза отметил, что возникла ситуация, когда "антикоррупционный слон родил антикоррупционную мышь".

"При тех полномочиях, при том функционале, что есть у НАБУ, мы не видим никаких серьезных результатов деятельности. По делу с арестом активов Януковича та же Верховная рада сделала значительно больше, чем НАБУ. Я неоднократно как народный депутат обращался к господину Сытнику как руководителю антикоррупционного органа с заявлениями, где излагались факты коррупции чиновников. Эти факты Сытника никак не заинтересовали, расследование не проводилось. Очевидно, там просто не было никакого личного интереса для него", - сказал Береза.

"Он решает, какие дела расследовать, а какие – нет, руководствуясь не законом и интересами страны, а тем, что сказали ему так называемые "антикоррупционеры" или послы некоторых стран... Проблема в том, что Сытник решил, что не служит закону, а сам является законом", - сказал политик.

Нардеп также заявил, что обвинения в коррупции и посадка "антикоррупционеров" за совершение коррупционных действий были в практике и других европейских стран: "Это уже проходили и в других странах - и в Польше, и в Чехии, так называемых государствах "Варшавского договора". Первые руководители антикоррупционных органов там сидят по обвинениям в коррупции, некоторые - даже пожизненно".