Береза порадив Ситнику піти з посади

Фото: Юрій Береза (nfront.org.ua)

Береза прокоментував вручення адмінпротоколу Ситнику

Керівник НАБУ Артем Ситник після звинувачення у корупції мав би сам піти з посади, якби керувався захистом законності і інтересами України, а не тримався за посаду. Таку думку, коментуючи вручення адмінпротоколу Ситнику, висловив народний депутат Юрій Береза, передає РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

"Якби Ситник був порядною людиною, він и сам добровільно пішов з посади після висунення звинувачень у корупційних діях. Він цього не зробив. Вочевидь, його цікавить не боротьба з корупцією, а можливість триматись за посаду", - заявив народний депутат.

Береза зазначив, що виникла ситуація, коли "антикорупційний слон народив антикорупційну мишу".

"При тих повноваженнях, при тому функціоналі, що є у НАБУ, ми не бачимо ніяких серйозних результатів діяльності. По справі з арештом активів Януковича та ж Верховна рада зробила значно більше, ніж НАБУ. Я неодноразово як народний депутат звертався до пана Ситника як керівника антикорупційного органу з заявами, де викладались факти корупції чиновників. Ці факти Ситника ніяк не зацікавили, розслідування не проводилось. Вочевидь, там просто не було ніякого особистого інтересу для нього", - сказав Береза.

"Він вирішує, які справи розслідувати, які – ні, керуючись не законом і інтересами країни, а тим, що сказали йому так звані "антикорупціонери" або посли деяких країн… Проблема в тому, що Ситник вирішив, що не служить закону, а сам є законом", - сказав політик.

Нардеп також заявив, що звинувачення в корупції і посадка "антикорупціонерів" за вчинення корупційних дій були в практиці і інших європейських країн: "Це вже проходили інші країни - і Польща, Чехія, так звані держави "Варшавського договору". Перші керівники антикорупційних органів там сидять за звинуваченнями у корупції , дехто – і довічно".