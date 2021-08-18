У берегов Вануату произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами
Фото: у берегов Вануату произошло землетрясение (GettyImages)
У берегов Вануату произошло мощное землетрясение. В республике объявлена угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальный центр предупреждения о цунами США.
Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил о возможном цунами после землетрясения у берегов Вануату.
Землетрясение было магнитудой 7,1.
Вануату - государство в южной части Тихого океана, которое расположено на цепи из 80 островов, протянувшейся на 1300 километров.