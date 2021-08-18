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У берегов Вануату произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами

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Порт-Вила, Среда 18 августа 2021 13:36
У берегов Вануату произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами Фото: у берегов Вануату произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

У берегов Вануату произошло мощное землетрясение. В республике объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальный центр предупреждения о цунами США.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил о возможном цунами после землетрясения у берегов Вануату.

Землетрясение было магнитудой 7,1.

Вануату - государство в южной части Тихого океана, которое расположено на цепи из 80 островов, протянувшейся на 1300 километров.

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