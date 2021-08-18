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Біля берегів Вануату стався землетрус. Оголошено загрозу цунамі

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Порт-Віла, Середа 18 серпня 2021 13:36
Біля берегів Вануату стався землетрус. Оголошено загрозу цунамі Фото: біля берегів Вануату стався землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля берегів Вануату стався потужний землетрус. В республіці оголошена загроза цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Національний центр попередження про цунамі США.

Національний центр попередження про цунамі США повідомив про можливе цунамі після землетрусу біля берегів Вануату.

Землетрус був магнітудою 7,1.

Вануату - держава в південній частині Тихого океану, яка розташована на ланцюзі з 80 островів, що простягнулася на 1300 кілометрів.

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