Біля берегів Вануату стався землетрус. Оголошено загрозу цунамі
Фото: біля берегів Вануату стався землетрус (GettyImages)
Біля берегів Вануату стався потужний землетрус. В республіці оголошена загроза цунамі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Національний центр попередження про цунамі США.
Національний центр попередження про цунамі США повідомив про можливе цунамі після землетрусу біля берегів Вануату.
Землетрус був магнітудою 7,1.
Вануату - держава в південній частині Тихого океану, яка розташована на ланцюзі з 80 островів, що простягнулася на 1300 кілометрів.