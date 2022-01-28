У берегов Турции произошло землетрясение

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 82,60 км от побережья района Газипаша турецкой провинции Анталья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.
"Толчки были зафиксированы в 06:57 по местному времени на глубине 3,32 км от поверхности моря", - пишет издание.
При этом уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 82,60 км от побережья района Газипаша турецкой провинции Анталья.
Напомним, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога 21 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. По классификации землетрясение относится к ощутимым.