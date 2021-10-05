У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Фото: У берегов Японии произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Во вторник, 5 октября, у восточного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр находился в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе (население около 239 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 67 км.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Также не объявлялась угроза цунами.