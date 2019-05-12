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У берегов ОАЭ неизвестные атаковали четыре торговых судна

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 23:45
У берегов ОАЭ неизвестные атаковали четыре торговых судна
Фото: порт Фуджейра (из открытых источников)

Власти страны назвали этот инцидент вандализмом и начали расследование

У восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в районе порта Фуджейра подверглись атаке вандалов четыре торговых судна. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Emirates News Agency со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что попавшие под атаку судна приписаны к различным странам. В завлении МИД также отмечается, что диверсионные операции не повлекли за собой человеческих жертв или травм.

"Также не произошло какой-либо утечки вредных веществ или топлива с этих судов", - заявили в ведомстве.

Саму атаку МИД назвал "актами вандализма", не уточнив, что конкретно произошло.

Также СМИ ОАЭ заявляют, что власти страны уже приняли все необходимые меры и начали расследование инцидента совместно с местными и международными органами. Перерывов в работе в порту Фуджейра из-за инцидента не было.

Напомним, ранее 12 мая арабские СМИ сообщили о мощных взрывах в порту Фуджейра. А также говорилось, что на нескольких пришвартованных нефтетанкерах произошел пожар. Вскоре представители правительства эмирата Фуджейра опровергли информацию о взрывах.

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