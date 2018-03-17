У берегов Греции утонули 15 мигрантов

В Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами, в результате происшествия погибли 15 человек, из них пятеро детей. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел у греческого острова Агатониси, который находится недалеко от турецкого побережья.

Согласно информации издания, трое мигрантов, которым удалосьвыжить, предупредили местную полицию о том, что их деревянная лодка затонула. На борту находились примерно 22 человека.

Напомним, ранее международные спасатели и береговая охрана Ливии 10 марта перехватили в Средиземном море неподалеку от берегов страны три лодки с нелегальными мигрантами, направлявшимися в Италию.

В первой поврежденной надувной лодке, обнаруженной к западу от столицы Триполи находилось 125 людей. Вторую лодку задержали к востоку от Триполи, на ее борту находилось 112 человек, третья лодка с 98 мигрантами на борту была перехвачена недалеко от границы Ливии с Тунисом.

Поврежденная надувная лодка была перехвачена спасателями примерно в 21 миле от побережья к западу от Триполи, когда она уже почти полностью погрузилась под воду.