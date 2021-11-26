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Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус

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США, П'ятниця 26 листопада 2021 08:37
Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус Фото: біля берегів Фіджі стався потужний землетрус (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 листопада неподалік узбережжя Фіджі стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,8 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

За інформацією сейсмологів, епіцентр розташовувався на відстані 553 кілометри на північний захід від столиці острівної держави міста Сува з населенням близько 77 тисяч людей.

Відомо, що джерело землетрусу знаходилося на глибині 520 км.

Разом з тим повідомлення про загрозу цунамі не надходили. Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

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