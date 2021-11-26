Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус
Фото: біля берегів Фіджі стався потужний землетрус (GettyImages)
Сьогодні, 26 листопада неподалік узбережжя Фіджі стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,8 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
За інформацією сейсмологів, епіцентр розташовувався на відстані 553 кілометри на північний захід від столиці острівної держави міста Сува з населенням близько 77 тисяч людей.
Відомо, що джерело землетрусу знаходилося на глибині 520 км.
Разом з тим повідомлення про загрозу цунамі не надходили. Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.