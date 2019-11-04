У берегов Африки пираты похитили девять моряков с норвежского судна

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Моряки, которых не тронули пираты, оповестили местные власти о нападении и пришвартовались в порту города Котону

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее данным, инцидент произошел 2 ноября, когда судно стояло на якоре. Пираты похитили девять членов экипажа. Моряки, которых не тронули пираты, оповестили местные власти о нападении и пришвартовались в порту города Котону.

Представители J.J. Ugland выясняют детали произошедшего и поддерживают постоянную связь с соответствующими властями и родственниками членов экипажа.

Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

В августе РБК-Украина сообщало, что в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.