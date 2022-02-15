Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится

Поток негативных новостей с едва ли не "точной датой" российского вторжения в Украину снова всколыхнул финансовые рынки. Новая порция заявлений американских политиков о планах Москвы запустила цепную реакцию, напугав портфельных инвесторов. Не внушили им оптимизма и решения ряда стран эвакуировать своих граждан и дипломатов из Украины.

Ко всему прочему нервозности добавила история с внезапным запретом самолету авиакомпании SkyUp заходить в воздушное пространство Украины. На владельца борта надавали страховые компании, предупредив, что в случае чего не будут покрывать убытки.

Вскоре после этого повалила череда непроверенных заявлений о возможном закрытии неба над Украиной. И хотя правительство нашло выход из ситуации, зарезервировав почти 17 млрд гривен как страховку для авиакомпаний, плохие новости сделали свое дело.

Волна геополитической напряженности и паники задела и глобальные рынки – на фоне угрозы военных действий в Восточной Европе и возможных санкций против РФ рекордно подскочили котировки по нефти. Кроме того, в понедельник упали биржевые индексы Японии, ЕС, падением закрылся и российский фондовый рынок.

Гривна держит оборону или жертвы негатива

После негативного новостного фона на выходных, связанного с рисками эскалации, украинские гособлигации упали в цене, а курс гривны резко "просел" на открытии межбанка. По итогу торгов НБУ на вторник поднял курс сразу на 50 копеек – до 28,53 гривен/доллар.

Валютный рынок вчера отреагировал ожидаемо нервозно, но паническое настроение было больше ожидаемого, рассказали РБК-Украина аналитики "ОТП Банка". По их словам, в первый час торгов рынок ушел с 28,30 к 28,75 гривен/доллар несмотря на то, что НБУ вышел в самом начале сессии, показав, что следит за ситуацией.

"Первая интервенция с небольшим объемом не успокоила рынок, поэтому присутствие Нацбанка наблюдалось на продолжении всей сегодняшней сессии. Регулятор дал понять, что будет сдерживать панические атаки на валюту и рынок откатился в итоге с высот 27,75 и торговался на уровней 27,40-27,60", – объяснили вчера в банке, оценив, что НБУ продал около 300-400 млн долларов.

Курс в январе также резко падал из-за рисков возможной эскалации. Погоду на рынке тогда делали нерезиденты – иностранные портфельные инвесторы, поспешно выходящие из украинских облигаций внутреннего госзайма. Продавая бумаги с дисконтом, они скупали валюту, оказывая давление на курс.

Курс гривны начал падать из-за рисков вторжения РФ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас ситуация схожа с той, что была несколько недель назад, говорит руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль. Но к настоящему времени часть нерезидентов уже вышла из украинских бумаг, а потому, вероятно, их влияние на рынок уже не будет таким проблемным. Скажем, если в январе нерезиденты сокращали свой портфель ОВГЗ на 2-3 млрд долларов в неделю, то на прошлой неделе они "слили" бумаг на 400 млн гривен.

"Это уже второй раз в текущем году, когда спрос на валюту приобретает ажиотажный характер, но пока Национальному банку удается сбалансировать рынок и, несмотря на рост цен, все желающие могут купить валюту", – сказал РБК-Украина эксперт. По его мнению, этот баланс добавляет оптимизма и дает высокие шансы, что ситуация на валютном рынке останется контролируемой. Если, конечно, внешний конфликт останется только на дипломатическом уровне.

О спекуляциях на валютном рынке опрошенные РБК-Украина эксперты говорят крайне осторожно и неохотно. Атаки подобного рода, возможно, и имели место на межбанке в течение понедельника. Но, как отметили в "ОТП Банке", создалось впечатление, что сами спекулянты и могли пострадать. "Никто не ожидал такой стойкости интервенций от регулятора, поэтому есть мнение, что спекулянт держался в сторонке, в основном закрывались клиентские ордера", – пояснили аналитики банка.

Коррекция курса произойдет после прекращения нагнетательного новостного фона, считают эксперты. "Любой негатив больше бьет по волатильности курса, чем позитив. Позитив необходимо удерживать, чтобы получить более сильное укрепление гривны", – говорят эксперты "ОТП Банка". Проблемой стало и то, что негатив начал формироваться на выходных, когда банки и отделения в основном закрыты. Население при этом кинулось покупать валюту, которая начала дорожать из-за ограниченных возможностей выходного дня.

Валютный рынок уже практически находится в рыночном диапазоне, считает член Совета НБУ Виталий Шапран. Коридор 27,5-28,5 гривен/доллар вполне равновесный и комфортный как для экспортеров, так и для импортеров, отметил эксперт. У НБУ, по его словам, достаточно золотовалютных резервов, а на межбанке объемов безнала, чтобы удовлетворить любой даже гипотетически большой спрос на наличном рынке.

"Я допускаю еще пару всплесков активности, но думаю, что они действуют на рынок как прививка, с каждым разом реакция на раздражитель все меньше и меньше. Убытки от консервативных стратегий, когда вы купили, скажем, по 29,7 гривен за доллар, а потом можно было и по 27,9, хорошо воспитывают рынок и стабилизируют его лучше, чем любой центральный банк", – уверен Виталий Шапран.

Инвесторы паникуют, ставки растут

Из-за волны паники и негатива Украине все сложнее одалживать деньги на финансирование расходов бюджета. Последняя порция заявлений от политиков в США обвалила цены на украинские евробонды.

Еще до обеда понедельника стоимость украинских суверенных еврооблигаций упала на 4-6%, ВВП-варрантов – больше чем на 9%, рассказал РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Доходности по бумагам разных выпусков, как уточнил Юрий Крохмаль, подскочили до максимумов этого года – 11-28%. Паника, как полагает Паращий, будет продолжаться как минимум до среды.

"В текущих условиях геополитическое напряжение – это ключевой фактор, определяющий доходность украинских еврооблигаций. На этой неделе они будут снова находиться под давлением негативных новостей об эскалации Россией военного конфликта", – подтверждают аналитики группы ICU.

С рынком еврооблигаций все сложнее, чем с валютным, говорит Виталий Шапран. Ведь основные операторы этого рынка, как отметил эксперт, читают Reuters, Bloomberg, смотрят ВВС, CNN или CNBC, и склонны верить Госдепу США больше, чем другим официальным источникам.

"Плюс следует учитывать, что для смены валютной позиции нужно 10-15 секунд, а цены на евробонды отражают ожидания на 1-2-3, а иногда больше лет. Поэтому этот рынок успокоиться лишь тогда, когда все стороны переговоров вокруг конфликта около Украины дадут недвусмысленно понять, что "инцидент исчерпан" или "достигнут значительный прогресс", – пояснил он.

Ко всему прочему есть и "невоенный" фактор, почему глобальным инвесторам в меньшей степени сейчас будут интересны рынки развивающихся стран. Ведь по мере роста ставок на казначейские облигации США инвестфондам и другим крупным игрокам куда проще и спокойнее "отсидеться" в безрисковых американских бумагах. По крайней мере, пока мир проходит зону геополитической турбулентности.

Министр финансов Сергей Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото: t me Denys_Smyhal)

Что же касается облигаций внутреннего госзайма, по словам экспертов, Минфину на фоне происходящего также тяжело привлекать деньги на первичном рынке. Пока нерезиденты "сбрасывают" ОВГЗ, желающим купить бумаги выгоднее это сделать на вторичном рынке.

Как уточнили аналитики Eavex Capital, на вторичном рынке доходности годовых ОВГЗ находятся в широком диапазоне 13,9%/11,8% (покупка/продажа). Тогда как, к примеру, в прошлый вторник под 11,5% Минфин разместил трехмесячные бумаги на сумму 1,6 млрд гривен, а вот выпуск ОВГЗ на год под 12% почти никого не заинтересовал.

И тем не менее, как считают в ICU, Минфин сейчас не будет спешить повышать ставки по ОВГЗ, чтобы конкурировать с вторичным рынком и привлекать большие объемы от местных инвесторов. По крайней мере, пока не возникнет острая необходимость финансировать дефицит бюджета.

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Риски агрессии со стороны РФ с 2014 года уже не раз создавали напряжение для Украины и ее финансовой системы. И, откровенно говоря, в разное время справляться с этими вызовами не удавалась одинаково успешно. Пока запас прочности, созданный НБУ и правительством, позволяет не без потерь, но все же выстоять под ударной волной паники. Это касается как валютного курса гривны, так и обязательств казны.

Планов нарушить выплату долгов у власти также нет – закрытый из-за военных рисков и высоких ставок выход на внешние рынки капитала страна частично компенсирует официальными займами от ЕС, США и других кредиторов. С другой стороны, подобного давления как за последние несколько недель Украина, пожалуй, еще не переживала. И градус этого напряжения не может постоянно расти, иначе сил и ресурса гасить пожары не хватит ни у одной даже самой сильной экономики.