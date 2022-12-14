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У Бердянську стався вибух. Окупанти заявляють, що частина міста без світла

Фото: повідомляють про вибух у Бердянську на ЛЕП та підстанції (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух. Колаборанти кажуть про нібито підрив трансформаторної підстанції та знеструмлення 10 000 жителів, місцеві партизани висувають свою версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, гауляйтер Бердянська Олександр Сауленко заявив про так званий "теракт", який нібито вчинили "українські диверсанти".

"Понад 10 тисяч абонентів залишаються без світла у Бердянську Запорізької області після вибуху трансформаторної підстанції українськими диверсантами", - сказав Сауленко.

Тим часом у мережі повідомляють, що у Бердянську місцеві партизани залишили окупантів без світла.

"Бійці українського підпілля в тимчасово окупованому Бердянську підірвали ЛЕП і підстанцію, які живили Косу", - пишуть Telegram-канали.

Зазначається, що саме Бердянську косу військові РФ обрали для дислокації - нещодавно мобілізовані, а також офіцерський склад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти посилили перевірки і не пускають людей до Бердянська.

Також ми писали, що 8 грудня на авіабазі у тимчасово окупованому Бердянську було чути вибухи.

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