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У Бердянську на "референдумі" голосувати дозволяють без документів, - райрада

Ілюстративне фото: у Бердянську на "референдумі" голосувати дозволяють без документів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) на референдумі росіяни дозволяють місцевим жителям голосувати без документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Бердянської райради Віктора Дудукалова в коментарі "Радіо Свобода".

"Вони (окупанти - ред.) по Бердянську і Бердянському району ходять з так званим подворовим або поквартирним обходом. Обходять людей у складі від одного до трьох так званих членів їх виборчих комісій. У них з собою військовий РФ або два - озброєних. Вони приходять до людей додому і просто пропонують проголосувати.Причому їм не заважає навіть факт відсутності документів. Люди кажуть: "Ну у нас немає документів". Або не хочуть показувати. Такі історії є. А цим байдуже взагалі, вони кажуть, просто давайте голосуйте і все", - розповів Дудукалов.

За його словами, зараз українські правоохоронці очікують на більш точну інформацію щодо людей, які допомагали росіянам проводити "референдум" у місті.

"Вони дуже чекають на інформацію про безпосередньо цих людей, про колаборантів, про участь у комісіях. Люди, які беруть участь в організації референдумів, будуть покарані", - зазначив заступник голови райради.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

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