В Бердянську повідомляють про серію вибухів: що відомо

Місцеві жителі Бердянська повідомляють про серію вибухів - уже понад шість. Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянск Сейчас ".

"Мешканці Бердянська повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону "Військове містечко". Парні вибухи, бердянці нарахували їх вже понад шість", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть в Telegram-каналі, їх чутно утрьох районах міста - в нагірній частині, "8 березня", "Військове містечко".