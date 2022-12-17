В Бердянске сообщают о серии взрывов: что известно

Местные жители Бердянска сообщают о серии взрывов - уже больше шести. Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бердянск Сейчас ".

"Жители Бердянска сообщают о громких звуках взрывов со стороны микрорайона "Военный городок". Парные взрывы, бердянцы насчитали их уже более шести", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, их слышно в трех районах города - в нагорной части, "8 марта", "Военный городок".