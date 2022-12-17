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В Бердянске сообщают о серии взрывов: что известно

Новина українською →
Бердянск, Суббота 17 декабря 2022 12:14
В Бердянске сообщают о серии взрывов: что известно Фото: в Бердянске сообщают о серии взрывов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Местные жители Бердянска сообщают о серии взрывов - уже больше шести. Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Жители Бердянска сообщают о громких звуках взрывов со стороны микрорайона "Военный городок". Парные взрывы, бердянцы насчитали их уже более шести", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, их слышно в трех районах города - в нагорной части, "8 марта", "Военный городок".

Как сообщалось, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу 17 декабря. Тем временем в Белоруссии подняли в небо российские истребители.

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