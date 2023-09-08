В Бердянську лунають вибухи, над містом густий дим

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунають вибухи. В одному з районів міста видніється дим.

Про це розповів міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"В Бердянську окупанти святкують "День виборів"? Мешканці повідомляють, що чують звуки вибухів та бачать дим над одним з районів міста", - пише Федоров.

Міський голова не розкрив інших подробиць. Зокрема військове командування України також жодним чином наразі не коментувало інформацію.

Фото: Бердянськ 07.09 о 23:49 (deepstatemap.live)

Ситуація в Бердянську

У ніч на 8 вересня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи на території ліцею, де російські терористи розташували "виборчу дільницю".

Тим часом росіяни мають намір провести на тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.