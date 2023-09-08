ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Бердянську лунають вибухи, над містом густий дим

П'ятниця 08 вересня 2023 17:44
UA EN RU
В Бердянську лунають вибухи, над містом густий дим Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунають вибухи. В одному з районів міста видніється дим.

Про це розповів міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В Бердянську окупанти святкують "День виборів"? Мешканці повідомляють, що чують звуки вибухів та бачать дим над одним з районів міста", - пише Федоров.

Міський голова не розкрив інших подробиць. Зокрема військове командування України також жодним чином наразі не коментувало інформацію.

В Бердянську лунають вибухи, над містом густий дим

Фото: Бердянськ 07.09 о 23:49 (deepstatemap.live)

Ситуація в Бердянську

У ніч на 8 вересня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи на території ліцею, де російські терористи розташували "виборчу дільницю".

Тим часом росіяни мають намір провести на тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Війна в Україні
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає