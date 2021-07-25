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В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

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Бердянск, Воскресенье 25 июля 2021 15:38
В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами Фото: в Бердянске загорелась маршрутка (facebook.com/brd24.brd)
Автор: Анастасия Рокитна

В Бердянске (Запорожская область) во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание pro.berdiansk.

Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западному в районе Вечного огня.

Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.

Фото: в Бердянске загорелась маршрутка (facebook.com/brd24.brd)

Напомним, сегодня в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком. Погибли четыре человека.

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