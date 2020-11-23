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У Бердянську поліція відкрила справу через підробку бюлетенів

Бердянськ, Понеділок 23 листопада 2020 03:59
У Бердянську поліція відкрила справу через підробку бюлетенів
Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізькій області.

Так, голова однієї з ДВК виявила Акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетенів вимогам ч.4 ст. 240 Виборчого кодексу України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, територіальні виборчі комісії почали встановлювати результати голосування в 11 містах України, де сьогодні відбувся другий тур виборів мера. Явка виборців на момент закінчення голосування склала 29,53%.

Також РБК-Україна писало, що у другому турі місцевих виборів поліція зареєструвала понад 400 повідомлень про порушення. Склали 10 протоколів та порушили 11 справ.

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