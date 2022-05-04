В Бердянске оккупанты создали новую "мэрию" из дворников и грузчиков, - ОВА

Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в Бердянске не перешел на сторону оккупантов. Поэтому русским военным пришлось выбирать "из народа" - слесарей, уборщиков и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", - говорится в сообщении.

В ОВА объясняют, что оккупантам пришлось пойти на такой шаг, потому что ни один из руководителей городской власти не работает в так называемой "мерии города".

"Депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры. Мы знаем, чем занимается каждый представитель Бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается только один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей Бердянска.