У Бердянську окупанти створили нову "мерію" з двірників та вантажників, - ОВА

Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в Бердянську не перейшов на бік окупантів. Тому російським військовим довелось обирати "з народу" - слюсарів, прибиральників тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю", - йдеться в повідомленні.

В ОВА пояснюють, що окупантам довелося піти на такий крок, бо жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города".

"Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи", - йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.