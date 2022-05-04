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У Бердянську окупанти створили нову "мерію" з двірників та вантажників, - ОВА

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Запоріжжя, Середа 04 травня 2022 12:56
У Бердянську окупанти створили нову "мерію" з двірників та вантажників, - ОВА Фото: Бердянськ (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в Бердянську не перейшов на бік окупантів. Тому російським військовим довелось обирати "з народу" - слюсарів, прибиральників тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю", - йдеться в повідомленні.

В ОВА пояснюють, що окупантам довелося піти на такий крок, бо жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города".

"Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють, як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має. Невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діянням нададуть відповідні органи", - йдеться у повідомленні міської влади Бердянська.

Як повідомлялось, в місті Токмак Запорізької області окупанти почали масове пошиття і переодягання своїх військовослужбовців у форму Збройних Сил України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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