Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы настаиваем на полноправном членстве

Германия не сомневается в европейских перспективах Украины и видит ее полноправным членом Евросоюза. В частности потому, что Киев показал, что является частью Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По ее словам, Украина однозначно показала, что является частью Европу, поэтому заявка на членство в Евросоюзе выглядит логичной. "Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны", - отметила Бербок. Она добавила, что Европейский союз в контексте предоставления статуса кандидата найдет путь для того, чтобы Украина вступила в ЕС.