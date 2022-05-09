UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы не должны давать пустые обещания

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС не знает, когда Украина сможет вступить в Евросоюз из-за военного вторжения России. Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ЕС не должен давать пустых обещаний относительно вступления в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Украина принадлежит к европейскому дому. Однако мы не знаем, когда этот шаг (вступление Украины в ЕС, - ред.) может быть сделан и как он может быть сделан, потому что они сейчас находятся в состоянии ужасной войны. Украина попросила о быстром вступлении в ЕС после нападения России 24 февраля и уже представила документы, которые могли бы стать основой для переговоров о вступлении", - заявила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что процедура вступления в ЕС обычно занимает годы.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний. Поэтому давно начатые переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией должны быть открыты до конца этого семестра", - добавила Бербок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции в Варшаве призвал европейских лидеров дать статус кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГерманияВступление в ЕС