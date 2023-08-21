Бербок про постачання крилатих ракет Taurus Україні: кожен день на рахунку

"Те, що кожен день на рахунку, я думаю, ми переконалися за останні півтора року не тільки переконливо, а й жорстоко", - заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде вона домагатися якнайшвидшого ухвалення рішення про передачу ракет Taurus,

Бербок також привітала рішення Нідерландів і Данії надати Україні загалом 61 винищувач F-16.

"Це хороший день для України і хороший день для Європи", - сказала міністр.

Taurus для України

Низка німецьких чиновників уже протягом кількох місяців закликає до передання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

При цьому уряд Німеччини поки що не ухвалює жодних рішень щодо поставок.

За даними ЗМІ, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів територією Росії.

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