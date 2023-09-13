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Бербок і Блінкен обговорять посилення ППО України

Фото: міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави німецького МЗС Анналени Бербок.

Про це речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Посилення протиповітряної оборони України - це питання, над яким працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще навіть до того, як почалася ця війна", - сказав Міллер.

Він наголосив, що США продожать надавати Україні системи ППО та компоненти до них.

"Я впевнений, що це питання обговорюватиме (держсекретар США - ред) з німецькою колегою пізніше цього тижня", - сказав Міллер.

Візит Бербок до США

Після свого візиту в Україну, Бербок направилась до США, де 13 серпня відвідає базу ВПС "Шеппард" у Вічіта-Фоллз (Техас), де з 1966 року німецьких пілотів навчають керувати реактивними літаками. 

Після глава німецької дипломатії направиться до Вашингтона, де на 14 вересня заплановані зустрічі в Конгресі США та виступ перед студентами Гарвардського університету, а пізніше і зустріч з Блінкеном.

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