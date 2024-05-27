Бербок анонсувала передачу Україні допомоги на 60 млн євро
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала передачу Україні гуманітарної допомоги в розмірі 60 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.
"Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху і терору", - заявила вона.
Бербок зазначила, що зараз тим більш важлива Україні повна підтримка.
"Ми хочемо миру, і для забезпечення миру нам потрібна підтримка України в усіх її аспектах. По-перше, що Україна може захистити себе, захистити свій народ, захистити життя. По-друге, зміцнення економіки з майбутньою конференцією з відновлення. І, по-третє, подальша гуманітарна допомога в 60 мільйонів євро, особливо для сходу України як федерального уряду", - заявила міністр.
Вона додала, що Німеччина разом із міжнародними організаціями передасть ще більше гуманітарної допомоги сходу України.
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина надала Україні значну підтримку в боротьбі з російським вторгненням. Зокрема, Берлін передав широкий спектр озброєння та обладнання, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, зенітні установки Gepard, протитанкові ракети, гранатомети, кулемети, боєприпаси та броньовані машини.
Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли навчання в Німеччині з володіння зброєю та ведення бойових дій.
Минулого тижня Берлін оновив дані про військову допомогу Україні, внаслідок чого стало відомо про постачання танків Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.
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