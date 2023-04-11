ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бензин та дизель подешевшали: актуальні ціни на АЗС в Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 квітня 2023 12:59
Бензин та дизель подешевшали: актуальні ціни на АЗС в Україні Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне та бензин в Україні 11 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,63 гривень за літр (-0,39 гривень), на дизельне пальне - 46,75 гривень за літр (-0,39 гривень), на автогаз - 21, 68 гривень за літр (0,00 грн.).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин та дизель подешевшали: актуальні ціни на АЗС в Україні

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз – на 9,7%.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, нафта на світових ринках дорожчала три тижні поспіль, що має спричинити зростання цін на паливо, яке імпортує Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року