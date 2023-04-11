Бензин та дизель подешевшали: актуальні ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на дизельне пальне та бензин в Україні 11 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,63 гривень за літр (-0,39 гривень), на дизельне пальне - 46,75 гривень за літр (-0,39 гривень), на автогаз - 21, 68 гривень за літр (0,00 грн.).

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз – на 9,7%.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, нафта на світових ринках дорожчала три тижні поспіль, що має спричинити зростання цін на паливо, яке імпортує Україна.