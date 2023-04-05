Бензин та дизель дешевшають: скільки коштує паливо в Україні

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо та в Україні 5 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 47,19 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 69 гривень за літр (-0,00 грн).

На початку року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2,5 гривні до 37,5 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.

За березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз – на 9,7%.