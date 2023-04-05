Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо в Украине
Розничные цены на бензин и дизельное топливо и в Украине 5 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,03 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 47,19 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (-0,00 гривен).
Розничные цены в Украине:
В начале года снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.
Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2,5 гривны до 37,5 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.
За март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.