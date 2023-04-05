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Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо в Украине

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Украина, Среда 05 апреля 2023 15:47
Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо в Украине Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо и в Украине 5 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,03 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 47,19 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (-0,00 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин и дизель дешевеют: сколько стоит топливо в Украине

В начале года снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2,5 гривны до 37,5 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.

За март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

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Цены на бензин
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