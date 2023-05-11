Бензин та дизель дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 11 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,98 гривні за літр (-0,07 гривні), на дизельне пальне 44,90 гривні за літр (-0,14 гривні), на автогаз 21,82 гривні за літр (0,00 грн).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent минулого тижня впали на 5% до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.