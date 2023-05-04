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Бензин та дизель дешевшають: актуальні ціни на АЗС

Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 4 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,54 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 45,79 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз - 21, 82 гривні за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, ціни на нафту за останні три дні впали приблизно на 10%, опустившись до рівня кінця 2021 року. Дешевша нафта призведе до зниження цін на імпортне паливо в Україні.

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Ціни на бензин