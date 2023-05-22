ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бензин та дизель дешевшає: актуальні ціни на 22 травня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 травня 2023 15:47
Бензин та дизель дешевшає: актуальні ціни на 22 травня Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 22 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,14 гривні за літр (-0,01 гривні), на дизельне пальне 43,76 гривні за літр (-0,01 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (+0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин та дизель дешевшає: актуальні ціни на 22 травня

Нагадаємо, Міністерство енергетики України повідомило, що в Україні планується створити мінімальні запаси нафтопродуктів обсягом до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачених ситуацій.

За прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня, проте надалі ціни стабілізуються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів