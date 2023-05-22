Бензин та дизель дешевшає: актуальні ціни на 22 травня

Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 22 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,14 гривні за літр (-0,01 гривні), на дизельне пальне 43,76 гривні за літр (-0,01 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (+0,01 гривні). Роздрібні ціни в Україні: