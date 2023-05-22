Бензин и дизель дешевеет: актуальные цены на 22 мая

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,14 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо 43,76 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз 21,85 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, Министерство энергетики Украины сообщило, что в Украине планируется создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

По прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля, однако в дальнейшем цены стабилизируются.