Бензин резко подорожал после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,77 гривен за литр (+0,33 гривен), на бензин А-95 - 30,56 гривен за литр (+0,35 гривен), на дизельное топливо - 29,61 гривен за литр (+0,21 гривен), на автогаз - 19,03 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 4 января

Расчетные цены для бензина повышены на 1 гривну с 25,97 гривен до 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 66 копеек с 23,16 гривен до 23,82 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,82 гривен за литр.