ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бензин резко подорожал после публикации новой максимальной цены

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 13:54
Бензин резко подорожал после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин на АЗС резко выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,36 гривен за литр (+0,15 гривен), на бензин А-95 - 29,29 гривен за литр (+0,31 гривен), на дизельное топливо - 27,71 гривен за литр (+0,37 гривен), на автогаз - 15,61 гривен за литр (-0,05 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин резко подорожал после публикации новой максимальной цены

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Согласно последним расчетам на 11 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива - 29,09 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика АЗС бензин цены на бензин
NEWS
Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса
Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью