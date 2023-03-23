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Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Четвер 23 березня 2023 13:42
Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин виросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 23 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,02 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 22, 09 гривень за літр (-0,05 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню – нижче 39 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.

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Ціни на бензин
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