Бензин может подорожать: обнародована новая максимальная цена

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 11 января 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 95 копеек с 26,97 гривен до 27,92 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1 гривну 34 копейки с 23,82 гривен до 25,16 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,97 гривен за литр, дизельного топлива - 32,16 гривен за литр.