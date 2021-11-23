Бензин подешевеет на 1 гривну: обнародована новая предельная цена

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 22 ноября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.