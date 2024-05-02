Бензин плюс кіловати: ТОП-5 плагін-гібридів з пробігом

Гібридні автомобілі з можливістю підзарядки від розетки – найдоцільніші серед усіх типів гібридів. Певно, тому вони все більш масово з’являються у модельних лінійках світових виробників, навіть тих, хто давно вже випускає і звичайні гібридні машини.

Якщо говорити про гібриди взагалі, треба згадати їхню первинну сутність. Вони фактично мають подвійну силову установку – двигун внутрішнього згорання (дизель чи бензиновий) і електропривод з тяговим акумулятором. При цьому під час руху електроніка підключає до ведучих коліс ту установку, яка в даний момент буде найбільш вигідною.

Наприклад, ДВЗ менш ефективний в режимі холостого ходу і при розгоні – потребує забагато пального, активно отруює повітря, а прискорення забезпечує, м'яко кажучи, не дуже активне. А от при "автобанному" швидкому русі, коли потрібно тривалий час віддавати велику потужність, ДВЗ більш вигідний.

Зі свого боку електропривод краще поводиться при русі у пробках і під час прискорень, адже максимальний обертовий момент електромотор розвиває просто з нуля обертів. Крім того, електродвигун може рекуперувати енергію, повертаючи її в батарею при гальмуванні і русі накатом.

Що таке плагін-гібрид

Plug-in Hybrid (англ.) – такий, що підключається, він же PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle). Головна відмінність від інших гібридів – тягова батарея більшої ємності (5–12 кВт·год), яка підзаряджається не тільки від ДВЗ при роботі машини, а й вдома від розетки (за бажання водія). Таким чином, така машина може від 30 до 100 кілометрів проїхати як електромобіль, без споживання пального з бака. Недаремно в багатьох країнах плагін-гібриди офіційно класифікуються як електромобілі і мають відповідні пільги.

Найчастіше пересічний власник використовує таку машину протягом робочого тижня як електромобіль, після нічного підзарядження катаючись містом суто на електроприводі. А у вихідні, прямуючи, скажімо, на дачу або просто у тривалій мандрівці, автомобіль автоматично активує ДВЗ, який і заряджає батарею, і приводить в дію колеса.

З точки зору інженера гібрид типу PHEV аналогічний звичайному повному гібриду FHEV, але через більшу батарею помітно дорожче. Другий суттєвий недолік – у багатьох плагін-гібридів менший багажник, бо його частину займає великий акумулятор. Як правило, зовні плагін-гібриди не відрізняються від звичайних машин чи від звичайних гібридів цієї ж моделі, персональна ознака PHEV – люк порта для зарядки та відповідний шильдик на кузові.

Ford Fusion Energi (2012–2020 рр.)

Американська версія Ford Mondeo в усіх своїх генераціях мала по дві гібридні версії – FHEV та PHEV, при чому до назви останнього додавали слово Energi. Але українським водіям ми радимо купувати цю модель в останньому поколінні. Ford Fusion Energi може проїхати на самій лише електротязі 30 – 60 км. З явних недоліків цього седана – невеликий багажник об'ємом 232 л, через наявність великої батареї він зменшився майже вдвічі, що стало справді мало не “рекордом” у цьому класі. На будь-якому приводі машина показує себе як швидка і потужна, хоча і позиціонується як суто сімейна модель.

Chevrolet Volt (2010–2019 рр.)

Виключно гібридна модель, яка не має інших версій силових установок, крім PHEV. В Україні відома в обох поколіннях, залежно від якого машина має електричну автономність до 60 чи до 80 км (максимальні дані). Так само як вищезгаданий Fusion Energi, в нашу країну Volt потрапляє з американських аукціонів битих машин, що не завадило “вольтові” набути великої популярності. Цікава, хоча й не дуже радісна особливість моделі – вона має тільки 4-місну конфігурацію салону, бо тягова батарея розміщена в центральному тунелі і ззаду середньому пасажиру ніде подіти ноги.

Mitsubishi Outlander PHEV (з 2012 р.)

Сам по собі популярний в Україні кросовер в діючому поколінні від самого початку має плагін-гібридну версію. Яка крім інших вигод наділяє машину приводом на всі чотири колеса, що при кліренсі 190 мм дає "Аутлендеру" законне право впевнено з’їжджати з асфальту на путівці. Суто електричним ходом авто може проїхати порядку 50 – 60 км. Салон моделі просторий, і багажник "плагін-гібрида" зменшився не набагато, залишивши цілком прийнятні 463 л. До речі, саме Outlander в версії PHEV уже багато років експлуатуються українськими поліцейськими, а це багато про що говорить.

Volvo XC90 T8 (з 2015 р.)

Машина, розкішна і в споживацькому, і в технічному плані. Власне, концептуально це не комплектація XC90 для ощадливих власників, а топова версія шведського (добре, шведсько-китайського) флагмана. Місткий семимісний гібрид має привод 4х4 і динамічні характеристики, в які при його габаритах (4,8 м довжини) і масі (близько 2 т) важко повірити: 5,6 секунд до 100 км/год. Керується PHEV-"Вольво" відповідним чином, хоча зовні він аж ніяк не схожий на модні тепер крос-купе. Автономний пробіг на електриці не перевищує 25 – 40 км, але для такого класу, погодьтеся, теж непогано. Зазначимо, що в Україні ця машина продавалася і через офіційну дилерську мережу, що додає плюсів на її користь.

Kia Niro (з 2017 р.)

Зручний, комфортабельний і приємний на ходу кросовер зараз продається в Україні вже у другому поколінні. Цікаво, що існують три версії "Ніро": бензинова, електрична та гібридна PHEV. Версія, що підзаряджається, подобається серед іншого прихильникам висококласних конструкторських рішень. Так, у компактної моделі повнорозмірний 1,6-літровий бензиновий двигун на 180 к.с. А ще на відміну від більшості інших гібридів, у Niro PHEV не простенький варіатор CVT, а досконала трансмісія з преселективною коробкою передач. Щоправда, при тому кореєць не має комплектації 4х4 і обходиться переднім приводом.

Якщо коротко

Власники плагін-гібридів стверджують, що їхні автомобілі у щоденному користуванні дуже зручні завдяки своїй "електромобільній складовій". А ще – що вони споживають дуже мало пального. Певно, це правда, але перевести ці плюси в гроші дуже непросто. Адже доведеться враховувати цілий комплекс факторів: більшу ціну самого авто, вартість енергії вдома та на громадських станціях зарядки, додаткову витрату пального через зайву вагу машини, потребу замовляти деякі запчастини за кордоном тощо. Тому якщо ви хочете придбати PHEV-гібрид суто для економії коштів – це сумнівна ідея. Тобто після підрахунку всіх витрат, скажімо, через три роки експлуатації економія може і "вимальовуватись". Але те, що гібрид з можливістю підзарядки дуже зручний в експлуатації – це не підлягає сумніву.