У четвер, 19 листопада, українські мережі АЗС влаштували масштабне зниження вартості бензину. Одразу чотири великі оператори - OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG - переписали цінники в бік зменшення, скинувши від 1 до 3 гривень на літрі пального.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Різке здешевлення бензину в "Укрнафті" та UPG: Державна мережа "Укрнафта" знизила ціни на всі марки бензину одразу на 2,00 грн/л - стандартний А-95 подешевшав до 84,90 грн/л, А-92 - до 82,90 грн/л, а фірмовий 95 Energy - до 87,90 грн/л. Мережа UPG обвалила цінник на фірмовий бензин UPG 95 на 3,00 грн/л (до 86,90 грн/л), звичайний А-95 - на 2,00 грн/л (до 84,90 грн/л), а також скинула 1,00 грн/л на дизель upgDIESEL (до 101,90 грн/л).
Синхронне падіння цін в OKKO та WOG: Обидві мережі знизили вартість усіх видів бензину на 1,00 грн/л. Стандартний А-95 опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень - до 89,90 грн/л, преміальний 95-й подешевшав до 92,90 грн/л, а високооктановий 100-й - до 99,90 грн/л. Крім того, OKKO додатково знизила ціни на обидві марки дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Євро - до 103,90 грн/л, ДП Pulls - до 106,90 грн/л), зрівнявши їх із цінниками WOG.
SOCAR залишив ціни без змін: Єдиним оператором серед моніторингових мереж, який сьогодні не переписував цінники на стелах, став SOCAR.
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG (84,90 грн/л). Найдешевший дизель нижче позначки у 100 гривень утримують UPG (99,56 грн/л) та "Укрнафта" (99,90 грн/л), а найнижчий цінник на скраплений газ зберігають ці ж дві мережі (61,90 грн/л).
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