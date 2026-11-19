Ситуація на ринку

Різке здешевлення бензину в "Укрнафті" та UPG: Державна мережа "Укрнафта" знизила ціни на всі марки бензину одразу на 2,00 грн/л - стандартний А-95 подешевшав до 84,90 грн/л, А-92 - до 82,90 грн/л, а фірмовий 95 Energy - до 87,90 грн/л. Мережа UPG обвалила цінник на фірмовий бензин UPG 95 на 3,00 грн/л (до 86,90 грн/л), звичайний А-95 - на 2,00 грн/л (до 84,90 грн/л), а також скинула 1,00 грн/л на дизель upgDIESEL (до 101,90 грн/л).

Синхронне падіння цін в OKKO та WOG: Обидві мережі знизили вартість усіх видів бензину на 1,00 грн/л. Стандартний А-95 опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень - до 89,90 грн/л, преміальний 95-й подешевшав до 92,90 грн/л, а високооктановий 100-й - до 99,90 грн/л. Крім того, OKKO додатково знизила ціни на обидві марки дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Євро - до 103,90 грн/л, ДП Pulls - до 106,90 грн/л), зрівнявши їх із цінниками WOG.

SOCAR залишив ціни без змін: Єдиним оператором серед моніторингових мереж, який сьогодні не переписував цінники на стелах, став SOCAR.

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG (84,90 грн/л). Найдешевший дизель нижче позначки у 100 гривень утримують UPG (99,56 грн/л) та "Укрнафта" (99,90 грн/л), а найнижчий цінник на скраплений газ зберігають ці ж дві мережі (61,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 19 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 19 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Євро: 89,90 грн (-1 грн)

ДП Pulls: 106,90 грн (-1 грн)

ДП Євро: 103,90 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Євро: 89,90 грн (-1 грн)

ДП Mustang: 106,90 грн

ДП Євро-5: 103,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 84,90 грн (-2 грн)

Бензин А-92: 82,90 грн (-2 грн)

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG