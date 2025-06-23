Бензин і дизель подорожчали ще майже на гривню: які ціни на АЗС

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива.

Світові ціни на нафту значно зросли з початку місяця через напруженість на Близькому Сході, а потім удари Ізраїлю та США по військових об'єктах на території Ірану. Марка Brent подорожчала з 64 до 78,5 доларів за барель.

Також впливає курс долара, який зріс за останні дні на 50 копійок до 42 гривень.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне 52,75 гривень за літр (+1,25 гривень), на автогаз 35,41 гривень за літр (+5,58 гривень).

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